"Спочатку був у шоці": Зеленський розповів про свої перші враження від політики

"Спочатку був у шоці": Зеленський розповів про свої перші враження від політики

Він назвав старих політиків "нащадками процесів, які були в радянські часи".

Президент Володимир Зеленський радий, що став главою держави без попереднього політичного досвіду. Він зізнався, що "спочатку був в шоці" .

Про це він сказав під час пресконференції для іноземних журналістів.

За словами президента, чимало українських політиків дбають про власні інтереси і займаються розколом держави.

"Я дуже радий, що я не з політики прийшов у політику. Я, чесно кажучи, спочатку був в шоці. Їм (політикам — Ред.) все одно, що відбувається. Війна? Війна — окей, розберемося. Бізнес? Бізнес. Але вони займаються щоденно кон'юнктурними речами, кроками. І розколом нашої держави. На жаль, я повинен це констатувати", — сказав Зеленський.

Президент натякнув на свого попередника, Петра Порошенка, що той начебто "займається власним політичним піаром".

"Я не бачив політичних заворушень на вулицях нашої держави. Потрібно завжди дивитися, що відбувається (акції протесту — Ред.), коли це відбувається. Наприклад, немає якоїсь людини в державі, вона поїхала відпочивати — і на вулицях України спокій. Повертається людина — прийшли люди до Офісу президента або заблокували парламент. І все одно, чи йде зараз боротьба з COVID-19, і треба терміново проголосувати якісь додаткові гроші для стримання коронавірусу тощо. Все одно цим людям", — зазначив президент.

Він назвав старих політиків "нащадками процесів, які були в радянські часи".

"Ці люди — вони є представниками олігархату", — підсумував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав свої головні пріоритети роботи на посаді глави держави.

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