"Спочатку треба попрацювати": віцепрезидент Єврокомісії розповів, коли Україна зможе вступити до ЄС

"Спочатку треба попрацювати": віцепрезидент Єврокомісії розповів, коли Україна зможе вступити до ЄС

За словами Валдіса Домбровскіса, виконання Угоди про асоціацію "відкриє шлях для наступних можливих кроків".

У Брюсселі наразі не в змозі називати конкретні дати вступу України до Євросоюзу.

Про це заявив під час візиту до України віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв’ю ТСН.ua.

Домбровскіс прокоментував прохання прем’єра Дениса Шмигаля назвати дату вступу України до ЄС.

"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у власному виступі також наголосив, що зараз нам потрібно зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію. І це те, що ми обговорювали. Тому що в певному сенсі виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків", — сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Він зізнався, що не сказав Шмигалю якісь можливі дати вступу України до ЄС. За його словами, Брюссель поки не в змозі називати конкретні дати.

"Як я вже говорив, нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію", — підсумував Домбровскіс.

Нагадаємо, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів, що цього року Україна може розраховувати на 2,4 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

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