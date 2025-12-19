ТСН у соціальних мережах

"Спочатку це було схоже на ультиматум": Зеленський розповів про першу версію мирного плану Трампа

Президент зізнався, що початкова версія мирного плану, запропонована США, більше нагадувала ультиматум, проте зараз діалог вийшов на конструктивний рівень.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Майбутнє України — виключно в незалежній державі, а будь-які поступки агресору лише розпалять його апетити.

Про це Володимир Зеленський розповів у спільній розмові з журналістами видань PAP, TVP та «Польського радіо».

Від «ультиматуму» до діалогу

Відповідаючи на запитання про те, що чекає на Україну попереду — місяці запеклих боїв чи дипломатія, Зеленський прокоментував хід переговорів за участі США.

«Спочатку мирний план був більше схожий на ультиматум. Потім США почали розмовляти з нами більш нормально, з розумінням ставилися до наших аргументів, і план почав змінюватися», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив: Україна бачить своє майбутнє лише як незалежна держава. За його словами, якщо Путіна не зупинити зараз, він отримає саме те, чого хоче — нескінченне продовження війни.

Про перший день миру

Зеленського також запитали про його перші дії після завершення війни. Відповідь була однозначною: робота з відновлення почнеться миттєво.

«Вже в перші секунди після закінчення війни всі українці почнуть відбудовувати Україну», — запевнив він.

Повернення додому

Окремою темою розмови стали українські біженці. Президент висловив упевненість, що після настання миру почнеться велика хвиля повернення людей.

«Я переконаний, що багато хто повернеться в Україну», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що ніхто не буде примушувати громадян повертатися силою. Водночас завдання держави — зробити все необхідне, створити такі умови, щоб якомога більше українців захотіли повернутися додому.

Нагадаємо, Зеленський, коментуючи виступ Путіна на прямій лінії в п’ятницю, 19 грудня, пояснив дивну стратегію держави-агресорки. Він зауважив, що «Путіних багато», натякнувши на двійників кремлівського диктатора.

