"Спочатку це було схоже на ультиматум": Зеленський розповів про першу версію мирного плану Трампа

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Майбутнє України — виключно в незалежній державі, а будь-які поступки агресору лише розпалять його апетити.

Про це Володимир Зеленський розповів у спільній розмові з журналістами видань PAP, TVP та «Польського радіо».

Від «ультиматуму» до діалогу

Відповідаючи на запитання про те, що чекає на Україну попереду — місяці запеклих боїв чи дипломатія, Зеленський прокоментував хід переговорів за участі США.

«Спочатку мирний план був більше схожий на ультиматум. Потім США почали розмовляти з нами більш нормально, з розумінням ставилися до наших аргументів, і план почав змінюватися», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив: Україна бачить своє майбутнє лише як незалежна держава. За його словами, якщо Путіна не зупинити зараз, він отримає саме те, чого хоче — нескінченне продовження війни.

Про перший день миру

Зеленського також запитали про його перші дії після завершення війни. Відповідь була однозначною: робота з відновлення почнеться миттєво.

«Вже в перші секунди після закінчення війни всі українці почнуть відбудовувати Україну», — запевнив він.

Повернення додому

Окремою темою розмови стали українські біженці. Президент висловив упевненість, що після настання миру почнеться велика хвиля повернення людей.

«Я переконаний, що багато хто повернеться в Україну», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що ніхто не буде примушувати громадян повертатися силою. Водночас завдання держави — зробити все необхідне, створити такі умови, щоб якомога більше українців захотіли повернутися додому.

