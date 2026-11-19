Ілон Маск / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск визнав Росію агресором у війні проти України, однак водночас заявив про нібито причетність США до зміни влади в Києві 2014 року. Таким чином він повторив один із поширених наративів російської пропаганди.

Про це Маск заявив в інтерв’ю журналісту Ендрю Россу Соркіну під час саміту DealBook, організованого The New York Times.

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Обговорюючи причини російсько-української війни, мільярдер погодився, що Росія є агресором, оскільки здійснила збройне вторгнення до України.

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Водночас Маск фактично звинуватив Вашингтон у причетності до усунення від влади проросійського президента Віктора Януковича під час подій Революції гідності 2014 року. «Це агресивні дії. І без допомоги Державного департаменту США та інших відомств цього б не сталося», — заявив він.

Мільярдер визнав, що його слова можуть сприйняти як спробу виправдати Росію, проте запевнив, що не має такого наміру.

Докладніше пояснювати свою позицію Маск не став, зазначивши, що для цього знадобилося б надто багато часу. Водночас він припустив, що згодом може викласти свої аргументи письмово.

SpaceX пояснила обмеження роботи Starshield в Україні

Раніше стало відомо, що українські військові зіткнулися з обмеженнями швидкості супутникового зв’язку Starshield вздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Проблеми зафіксували ще 12 листопада.

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За інформацією журналіста PBS NewsHour Ніка Шифріна, представники компанії Ілона Маска SpaceX під час переговорів з українською стороною пояснили обмеження «технічною проблемою», однак не уточнили її характеру та причин.

Як повідомив журналіст із посиланням на тимчасового повіреного у справах України у США Дениса Сєніка, протягом п’яти днів Київ не міг отримати від компанії конкретних пояснень щодо ситуації.

Президент Володимир Зеленський також повідомляв, що Міністерство оборони зверталося до SpaceX з проханням пояснити обмеження роботи супутникового зв’язку.

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