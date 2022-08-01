Російські пропагандисти поширюють наративи про те, що Україні не вдасться повернути окуповані території військовим шляхом.

Секретер Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує на небезпечності таких висловлювань. За його словами, Україна може і зробить це.

Про це Данілов написав у своєму Twitter.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" Путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку - знищення окупантів, потім - дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", - наголосив він.

Як повідомлялося, очільник Міністертсва оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Росія намагається відновити "імперію зла", однак ці спроби зазнають невдачі. Як впевненний голова оборонного відомства Польщі, Кремль не може досягнути поставленої цілі завдяки зусиллям США та Польщі.

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