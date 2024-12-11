"Сподіваємося, не буде хоча б Асаду телефонувати": Зеленський поглузував з Орбана за дзвінок Путіну

Президент Володимир Зеленський розкритикував телефонний дзвінок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана російському диктаторові Володимиру Путіну.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", – зіронізував Зеленський.

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На його думку, для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні "рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН".

"Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", – наголосив Зеленський.

Також він подякував Дональду Трампу й "багатьом лідерам Європи", з якими Україна працює, за їхню діяльність, "щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру".

Нагадаємо, що 9 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань нацбезпеки Майком Волтцом.

Після поїздки до США Орбан сьогодні зателефонував до російського диктатора Путіна, з яким обговорив війну в Україні. Розповідаючи про цю розмову, угорський прем'єр попередив про "найнебезпечніші тижні" війни в Україні.

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