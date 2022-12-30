"Сподіваюся на зміцнення співробітництва": Путін привітав Нетаньягу на посаді очільника уряду Ізраїлю

Президент Росії Володимир Путін привітав повернення Біньяміна Нетаньягу на посаду очільника уряду Ізраїлю і заявив про намір посилити співпрацю.

Про це повідомили в Кремлі, пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Сподіваюся, що новий уряд під вашим керівництвом продовжить лінію на зміцнення російсько-ізраїльського співробітництва у всіх сферах на благо наших народів, в інтересах забезпечення миру і безпеки на Близькому Сході", — сказав Путін у зверненні до Нетаньягу.

Водночас МЗС країни-агресорки Росії заявило, що "готове до конструктивної співпраці" з Ізраїлем, щоб "очистити клімат на Близькому Сході та міжнародній арені в цілому".

Повернення Нетаньягу

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден провів розмову з новообраним лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої наголосив на "непохитній підтримці безпеки Ізраїлю за сторони США".

Привітав Беньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду та висловив готовність до тісної співпраці і президент України Володимир Зеленський.

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Варто зазначити, що 29 грудня 73-річний Нетаньягу склав присягу прем'єра в ізраїльському парламенті Кнесеті, після висловлення вотуму довіри його новому уряду. Так, зі120 депутатів парламенту 63 проголосували за новий уряд, 54 – проти. Очікується, що цей уряд може стати найбільш ультраправим в історії країни.

Нетаньягу вже був прем'єр-міністром Ізраїлю від 2009 по 2021 рік, а також протягом одного терміну наприкінці 1990-х років.

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