"Сподіваюся, пошта дійде": у Фінляндії підписали заявку на вступ до НАТО

"Сподіваюся, пошта дійде": у Фінляндії підписали заявку на вступ до НАТО

Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто 17 травня підписав заявку країни на вступ до НАТО.

Міністр поставив підпис під листом до штаб-квартири Альянсу під час спеціальної церемонії. У листі Фінляндія позначила інтерес до старту перемовин про членство в НАТО.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

"Ось лист до генерального секретаря НАТО Столтенберга", – сказав Хаавісто під час церемонії.

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"Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде", – пожартував голова МЗС Фінляндії після підписання.

Нагадаємо, очікується, що Фінляндія разом зі Швецією передадуть свої заявки до НАТО в середу, 18 травня.

Зауважимо, що в Росії тим часом стверджують, що вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу нічого не змінить для РФ.

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