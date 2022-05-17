"Сподіваюся, пошта дійде": у Фінляндії підписали заявку на вступ до НАТО

Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто 17 травня підписав заявку країни на вступ до НАТО.
Міністр поставив підпис під листом до штаб-квартири Альянсу під час спеціальної церемонії. У листі Фінляндія позначила інтерес до старту перемовин про членство в НАТО.
Про це повідомляє Helsingin Sanomat.
"Ось лист до генерального секретаря НАТО Столтенберга", – сказав Хаавісто під час церемонії.
"Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде", – пожартував голова МЗС Фінляндії після підписання.
Нагадаємо, очікується, що Фінляндія разом зі Швецією передадуть свої заявки до НАТО в середу, 18 травня.
Зауважимо, що в Росії тим часом стверджують, що вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу нічого не змінить для РФ.
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