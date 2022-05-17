Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Сподіваюся, пошта дійде": у Фінляндії підписали заявку на вступ до НАТО

Дата публікації
Перегляди
343
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Сподіваюся, пошта дійде": у Фінляндії підписали заявку на вступ до НАТО

twitter.com/Haavisto

Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто 17 травня підписав заявку країни на вступ до НАТО.

Міністр поставив підпис під листом до штаб-квартири Альянсу під час спеціальної церемонії. У листі Фінляндія позначила інтерес до старту перемовин про членство в НАТО.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

"Ось лист до генерального секретаря НАТО Столтенберга", – сказав Хаавісто під час церемонії.

"Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде", – пожартував голова МЗС Фінляндії після підписання.

Нагадаємо, очікується, що Фінляндія разом зі Швецією передадуть свої заявки до НАТО в середу, 18 травня.

Зауважимо, що в Росії тим часом стверджують, що вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу нічого не змінить для РФ.

Як швидко Фінляндія та Швеція зможуть приєднатися до НАТО

Як швидко Фінляндія та Швеція зможуть приєднатися до НАТО

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація