"Спокійно на все це реагуємо": Подоляк прокоментував заяви нового прем’єра Словаччини про Україну

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву новообраного прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який у розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн сказав: "Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків… Росіяни мають більше територіальних досягнень, ніж Україна". Подоляк наголосив, що ніхто нічого не розуміє, коли це не стосується його особисто.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу FREEДOM.

"Ми з вами прекрасно розуміємо, що таке Росія. І не тільки ми, я бачу суттєві зміни в риториці ключових представників європейських політичних еліт. Вони теж розуміють, що таке сучасна Росія. Вони розуміють, що якщо Росія не програє, то далі триватимуть максимально негативні події. Тут кілька висновків. Спокійно ставимося до будь-яких публічних дискусійних заяв представників різних національних політичних еліт. Вони орієнтуються на свій електорат, вони орієнтуються на свій внутрішній політичний порядок денний", - сказав він про заяву Фіцо.

Подоляк також зауважив, що не варто забувати, що після 600 днів війни в Європі абсолютно точно розуміють, що Україна не дозволить Росії кудись піти далі.

"Якщо на початку війни всі думали, що Росія швидко захопить Україну, і потім загрожуватиме країнам Східної Європи, то зараз вони чітко розуміють, що Україна нікуди Росію вже не пропустить. Україна абсолютно боєздатна. Україна вже затримала Росію там, де вона сьогодні перебуває. А далі (окремим європейським політикам - ред.) можна спокійно розмірковувати про якісь ефемерні матерії. Я б на це спокійно реагував", - нагадав радник голови ОП.

Михайло Подоляк також наголосив, що Україні треба вести переговори з нашими партнерами. Адже є хороша, виражена проукраїнська коаліція, до якої входять багато європейських країн. Вони точно розуміють, що потрібно робити з погляду подальших подій і по лінії фронту, і загалом підтримки України, і вони будуть продовжувати це робити.

"Я в цьому не сумніваюся. Крім того, спільноти багатьох країн на 65-75-80% підтримують Україну. У будь-яких країнах будуть ті, хто вважають, що можна сконцентруватися тільки на своїй проблематиці, а Україна – це десь далеко. Але таких людей на сьогоднішній день меншість. Тобто спокійно на все це реагуємо. Пояснюємо постійно свою позицію, говоримо про ті ризики, які генерує неправильно закінчена війна, посилаємося на аналогічну позицію 2014 року, коли багато європейських політичних еліт неправильно трактували наміри Росії, і це призвело до масштабування бойових дій не лише проти України, а й у принципі проти глобального світопорядку. Повторюємо ці аксіоматичні речі і продовжуємо так само працювати, як ми працюємо всі ці понад 600 днів повномасштабної війни", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина заблокували виділення допомоги Україні від Євросоюзу.

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