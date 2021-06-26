Сполучені Штати у День кримськотатарського прапора звернулися до Росії

Сполучені Штати у День кримськотатарського прапора звернулися до Росії

Штати закликають Росію припинити окупацію півострова.

Посольство США в Україні у День кримськотатарського прапора 26 червня закликало Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і припинити незаконну окупацію Криму.

Про це йдеться в заяві посольства у Facebook.

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"У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що уперше кримськотатарський прапор ухвалив перший Курултаєм кримських татар в 1917 році. Відновлено 30 червня 1991 Другим Курултаєм. В Україні День кримськотатарського прапора святкують від 2010 року. Його мета – об'єднання народу і популяризація кримськотатарської символіки.

Від моменту окупації Кримського півострова Росією кримських татар знову почали переслідувати. А тому, як зауважив президент Володимир Зеленський, сьогодні "згадуємо тих, хто під кримськотатарським прапором боровся за право свого народу на самоідентифікацію, хто поставив повернення до рідного дому за найвищу мету свого життя і хто прийняв мученицьку смерть".

Зауважимо, що з нагоди свята у постійному представництві України при ООН поруч з державним прапором замайорів і кримськотатарський.

Нагадаємо, у МЗС заявили, що Росія знищила незалежну журналістику на окупованому Кримському півострові і до того ж ув'язнила низку представників громадянського журналізму, людей з активною громадянською позицією, що взяли на себе виконання функцій ЗМІ.

Як повідомлялося, в анексованому Криму так званий "суд" незаконно засудив голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

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