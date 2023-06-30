Сполучені Штати залишатимуться єдиними з Україною так довго, стільки буде потрібно - Пентагон

США разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну в її самообороні, допоки Росія не виведе свої війська з української території.

Про це заявила перший заступник помічника міністра оборони США Тресса Штеффен Гюенов під час Конференції Головування ОБСЄ з огляду питань безпеки, - пише Укрінформ.

"Росія може припинити цю війну в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши атаки на міста та народ України. Допоки Росія цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери залишатимуться єдиними з Україною і так довго, стільки буде потрібно", - запевнила вона.

США разом з 50 країнами допомагають Україні у відбитті російської агресії. Вона вказала на те, що від початку роботи адміністрації Джозефа Байдена Сполучені Штати виділили вже понад 40 млрд дол. на військову допомогу Україні, активізували надання фінансової і гуманітарної допомоги українцям.

Вона підкреслила, що війна Росії проти України призвела до найбільшої з часів Другої світової війни кризи безпеки в Європі.

"Москва продемонструвала неповагу до своїх міжнародних правових зобов'язань та зобов'язань у рамках ОБСЄ. Дії Росії є порушенням Гельсінського прикінцевого акту та принципів, на яких була заснована наша організація, а також Статуту ООН і всього заснованого на правилах порядку", - сказала вона.

Представниця Міноборони США зауважила, що Росія є "найсерйознішою перешкодою на шляху до миру в Європі".

"Жорстокі атаки Росії на Україну та її народ є ще однією демонстрацією того, що президент Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії. Схоже, що його метою є знищення незалежності України", - додала вона.

Гюенов зазначила, що спроби Росії зруйнувати базований на правилах міжнародний порядок зазнають невдачі. Вона переконана, що союзники збережуть свою єдність та не відмовляться від підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Розпочавши цю неспровоковану війну проти України, Кремль досягнув прямо протилежного тому, що планував. Росія може припинити цю війну в будь-який момент. І це в її власних інтересах", - зробила висновки перший заступник помічника міністра оборони США.

Нагадаємо, нещодавно сенатори Сполучених Штатів Америки Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет у справах збройних сил сприяти передаванню ізраїльскої системи "Залізний купол". У листі вони посилалися на заяву командувача космічної та протиракетної оборони армії США генерал-лейтенанта Деніела Карблера. Він заявив, що у них зараз є дві батареї Iron Dome (Залізний купол). Одна закінчила підготовку і готова до розгортання. Друга - завершує впровадження нового обладнання.

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