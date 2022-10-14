Сповідь закінчилась доносом в ФСБ: у Росії священник "здав" депутата, який поставив свічку за Україну

Прихожанин стверджує, що суперечка сталася під час сповіді, а священник передав цю розмову працівникам Федеральної служби безпеки РФ.

У Росії священник "здав" ФСБ прихожанина, який виявився місцевим депутатом, за те, що той поставив у церкві свічку за Україну. Випадок стався в Іркутській області.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "Лента дна", між настоятелем храму та депутатом виникла суперечка. Священник оприлюднив у соцмережі пост, в якому підтримував війну проти України. Утім місцевому депутату, прихожанину храму, не сподобалося, що церква приймає чийсь бік, що він і висловив священнику.

Прихожанином виявився місцевий депутат, фото / "Лента дна"

Утім настоятель храму стояв на своєму, тож депутат нібито сильно засмутився і заявив, що хоче побачити українську армію на Красній площі, після чого поставив свічку за її перемогу та вийшов.

Після цього священник звернувся до ФСБ та "здав" прихожанина. Щоправда, депутат стверджує, що сперечався з настоятелем під час таїнства сповіді, що не дає священнослужителю права розголошувати зміст сказаного.

Нагадаємо, у Донецькій області мати-колаборантка здала свого сина, який служить у ЗСУ, в полон росіянам.

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