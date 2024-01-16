"Спрацювало": Арахамія розповів, як налякав заступника Шойгу на переговорах у Стамбулі

Арахамія розповів про "мільйони автоматів у Києві, розданих цивільним", трохи перебільшивши масштаби.

На початку повномасштабного вторгнення під час перемовин з росіянами у Стамбулі очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія налякав заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу Олександра Фоміна.

Про це Арахамія розповів у коментарі "УНІАН".

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Він пригадав, як тодішній очільник МВС Денис Монастирський ухвалив рішення видати цивільному населенню зброю для оборони Києва від окупантів.

За словами нардепа, Монастирський тоді сказав, що немає часу готувати якісь механізми, потрібно просто людям на вулицях роздавати зброю.

"Це спрацює як певний психологічний фактор і для людей, щоб вони не втекли з міста, і для росіян, тому що зброї на руках багато, і люди чинитимуть опір", – зазначив Арахамія.

Нардеп розповів, що на переговорах у Стамбулі заступник Шойгу Фомін, який представляв Росії на переговорах у Стамбулі, нахабно запитав українців: "Чим ви будете чинити опір?".

Арахамія відповів йому різко, трохи перебільшивши масштаби роздавання зброї цивільним.

"А я кажу, що станом на зараз, поки ми з вами розмовляємо, я трошки прикрасив, звичайно, вже роздано пів мільйона автоматів, а коли ми закінчимо сьогодні, буде більше мільйона. А коли ми поїдемо, буде вже два мільйони. Сказав, що у вас немає шансів взяти місто. І це спрацювало", – зазначив керівник фракції "Слуга народу".

Раніше ми писали, чому Денис Монастирський ухвалив рішення видати зброю цивільним на початку вторгнення Росії.

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