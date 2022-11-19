"Спрацювало на Москву": Піонтковський заявив, що ракета в Польщі відволікла увагу світу від атак по Україні

Ракетний обстріл України треба було схарактеризувати як воєнний злочин, і розробити адекватні заходи захисту держави від цієї загрози.

Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що дні масованих ракетних ударів Росії по України треба було використати для максимальної мобілізації світу на осуд цього воєнного злочину, а не з’ясовувати деталі падіння ракети в Польщі.

Про це Піонтковський сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

Він прокоментував ситуацію з падінням ракети в Польщі та висловився про різну реакцію України та Заходу.

"Точка зору, на якій зупинився зараз колективний Захід, яка була заявлена в Раді безпеки, – що в будь-якому разі винна Росія, яка розв’язала цю війну, а Україна має право захищати свою територію всіма засобами, політично нас задовольняє", – сказав публіцист.

Він зазначив, що увага світу була відвернута на ракету в Польщі, поки Росія продовжувала геноцид українців своїми ракетними обстрілами.

"Мене засмучує те, що це спрацювало на Москву в тому сенсі, що весь фокус світової суспільної уваги кілька днів було відвернуто саме на цю подію, коли грандіозною подією є відновлення після 15-денної перерви програми геноциду українського народу, знищення інфраструктури України", – пояснив Піонтковський.

Він вважає, що ці дні потрібно було використати для максимальної мобілізації Заходу та всього вільного світу на осуд масованого ракетного обстрілу – воєнного злочину Росії.

"І схарактеризувати це як воєнний злочин, і розробити адекватні заходи захисту України від цієї загрози, а саме: надання систем ПРО і радикальніше вирішення проблеми – надання далекобійних ракет, які стримуватимуть Росію від подібних атак", – розповів публіцист.

"Коли вона (Росія) знатиме, що за атаку на Київ вона може отримати атаку на Москву – оце важливіше наразі завдання, ніж продовження з’ясовування деталей польського інциденту", – наголосив він.

Нагадаємо, Росія 15 листопада влаштувала наймасованіший обстріл енергосистеми України від початку повномасштабної війни.

Так, країна-агресорка того дня випустила по України 90 ракет, з яких 73 вдалося збити. Окрім того, були знищені всі 10 запущених дронів-камікадзе.

Щодо ракети в Польщі, то ввечері 15 листопада у Пшеводові неподалік від кордону з Україною пролунав вибух, внаслідок якого загинули двоє людей. Місцеві медіа одразу почали заявляти, що це впали російські ракети. На це натякала і польська влада, яка згодом змінила риторику і разом зі США почала заявляти, що це могла впасти ракета української ППО під час відбиття російських атак. Президент України Володимир Зеленський це заперечує. Розслідування інциденту ще триває.

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