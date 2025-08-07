ТСН у соціальних мережах

Політика
Справа Чернишова: стало відомо, чи змінив суд запобіжний захід

Олексій Чернишов залишився під заставою у 120 млн грн. Він вважає таку суму завищеною в «сотні разів».

Ірина Лаб'як
Колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов

Колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього віцепремʼєра — ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова — заставу у 120 млн грн.

Про це повідомило «Суспільне».

Суд не задовольнив апеляції прокурора та захисту Чернишова, якого підозрюють у зловживанні посадою та отриманні хабаря під час перебування на посаді міністра розвитку громад та територій у 2020-2022 роках.

Колишній віцепрем’єр незадоволений таким рішенням суду.

«Я вважаю, що застава в розмірі 120 мільйонів гривень є завищеною в сотні разів для цього випадку. Ми знаємо, що за законом, максимальна сума застави, яка має бути застосована для цієї ситуації, для цього звинувачення складає близько мільйона гривень», — висловився Чернишов.

Колишній урядовець додав, що за два дні до того рішенням суду були арештовані всі його рахунки.

Нагадаємо, 26 червня Чернишов отримав підозру від НАБУ та САП у зловживанні владою та отриманні неправомірної вигоди.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді понад 120 млн грн застави. Суд також зобов’язав підозрюваного носити електронний браслет.

2 липня за Чернишова внесли заставу в повному обсязі.

У чому саме підозрюють Олексія Чернишова?

За даними слідства, у листопаді 2021 року забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти понад 11 га землі в Києві, що належали державній агрофірмі «Квіти України». Щоб реалізувати схему, вони звернулися до Чернишова, який делегував комунікацію з забудовниками своєму раднику Максиму Горбатюку. Той координував процес, передавав документи та інформував про деталі схеми самого міністра, держсекретаря Мінрозвитку громад Василя Володіна і директорку держпідприємства «Укркомунобслуговування» Аллу Сушон.

За реалізацію махінації Копистира «віддячив» чиновникам квартирними знижками у зведених ЖК. Квадратний метр коштував їм від 1 до 8 тис. грн за ринкової ціни близько 30 тис. грн/кв. м. Загальна сума неправомірної вигоди — 16,8 млн грн.

Володіна та Горбатюка ВАКС узяв під варту з можливістю застави у 20 та 25 млн грн відповідно. Сушон призначено заставу в 1 млн грн.

