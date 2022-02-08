Справа депутата Кузьміних: обрання запобіжного заходу перенесли на 11 лютого

У засіданні оголошено перерву.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відклав засідання з розгляду питання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Сергію Кузьміних на 11 лютого.

Про це оголосив слідчий суддя Олег Ткаченко, повідомляє "Укрінформ".

"Я вважаю, що треба нам оголосити перерву у судовому засіданні для надання Кузьміних часу на ознайомлення з клопотанням, додатками до нього і, відповідно, спілкування з адвокатом, визначення своєї правової позиції і підготовки до свого захисту при розгляді цього клопотання - до 11 лютого, плануємо на 10-ту", - поінформував слідчий суддя.

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Зазначимо, що засідання мало розпочатися ще вдень, але адвокатка просила провести суд по відеоконференції.

Сам парламентарій написав на своїй сторінці у Facebook, що у вівторок він перебуває у Житомирському апеляційному суді і намагається вийти на зв'язок у форматі відеоконференції.

Він наголосив, що не ховався і не збирається ховатися.

Суддя відмовив і викликав Кузьміних на 16:00.

Народний депутат прибув, але засідання почалося з клопотання про відвід секретаря. У відводі було відмовлено, після чого суддя оголосив перерву.

Нагадаємо:

28 січня у НАБУ повідомили про викриття чинного народного депутата України на гарячому під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. грн. За даними правоохоронців, Кузьміних отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що для однопартійців ця новина стала шоком. Сам нардеп після цього інциденту звернувся з проханням тимчасово виключити його з фракції у Верховній Раді з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.

Скандальна запобіжка для Сергія Кузьміних: нардеп прибув до суду | Новини України

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