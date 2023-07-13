Справа кількох місяців: в МЗС пояснили, що потрібно для швидкого вступу України до НАТО

На думку заступника глави МЗС, вступ України до НАТО, "це питання скоріше політичної волі".

Запрошення України до НАТО і надання самого членства в Альянсі може бути справою кількох місяців.

Що для цього потрібно, розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, саме ухвалення рішення про запрошення України і надання членства – "це питання скоріше політичної волі" і настання необхідних сприятливих обставин.

"Якщо складуться ідеальні умови, то це може відбутися протягом навіть кількох місяців. Тому що зараз Україна абсолютно в цій самій ситуації, в якій була рік тому Фінляндія і Швеція... Умов як таких насправді немає", – каже дипломат.

Раніше схожу думку висловив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, питання запрошення України до НАТО може бути справою кількох місяців.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що після завершення війни умови вступу України до Альянсу будуть переглянуті.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський запевнив, що на саміті Альянсу Україна вперше сформувала фундамент безпеки на шляху до НАТО.

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