Справа Кузьміних: депутату 8 лютого мають обрати запобіжний захід

Напередодні до суду нардеп не приніс паспор.

Запобіжний захід нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якому закидають отримання хабаря у півмільйона гривень, обиратимуть сьогодні.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 лютого.

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До слова, у Вищому антикорупційному суді намагалися обрати запобіжний захід Кузьміних напередодні. Прокуратура просила взяти депутата під варту із можливістю внести заставу. Втім, суддя начебто не впізнав депутата, а паспорт той не пред'явив - "забув у готелі". Посвідчення ж нардепа немає у переліку документів, що підтверджують особу. Тож Кузьміних пішов із суду наразі вільною людиною.

Депутата НАБУ і САП затримали напередодні. За даними Національного антикорупційного бюро, Кузьміних отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею на в Житомирській області. Він перебував у розшуку за переховування від слідства.

Сергію Кузьміних мають обрати запобіжний захід | Новини України

Нагадаємо, 28 січня у НАБУ повідомили про викриття чинного народного депутата України на гарячому під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. грн. За даними правоохоронців, Кузьміних отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що для однопартійців ця новина стала шоком. Сам нардеп після цього інциденту звернувся з проханням тимчасово виключити його з фракції у Верховній Раді з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.

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