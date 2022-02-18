Справа Кузьміних: нардеп вчергове не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду

Справа Кузьміних: нардеп вчергове не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду

Захисниця Кузьміних повідомила, що її клієнт занедужав і лікується в медзакладі.

Народний депутат Сергій Кузьміних вчергове не з’явився на засідання вищого антикорупційного суду. Там йому мали обрати запобіжний захід.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 18 лютого.

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Захисниця Кузьміних повідомила, що її клієнт занедужав і лікується в медзакладі, окрім цього він ніби-то не отримував повідомлення про слухання.

"Мій клієнт Кузьміних станом на 17.02 перебуває на лікарняному в закладі охорони здоров’я", - заявила адвокатка Сергія Кузьміних Лариса Криворучко.

Прокурор в свою чергу вважає, що захист навмисно затягує справу і демонструє зневагу до суду.

"Підозрюваний разом зі стороною захисту демонструють тотальну неповагу до суду, от взагалі, я такої неповаги не бачив ніколи", - сказав прокурор Сергій Степанян.

Зрештою суддя вирішив, що на наступне засідання - за тиждень - підозрюваного доправлять під приводом.

Нардеп Сергій Кузьміних вчергове не з’явився на засідання Вищого Антикорупційного суду

Нагадаємо, минулого місяця депутата викрили на хабарі в понад пів мільйона гривень. За ці гроші він мав сприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.

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