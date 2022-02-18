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Справа Кузьміних: нардеп вчергове не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду

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Справа Кузьміних: нардеп вчергове не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду

Facebook / Кузьміних Сергій

Захисниця Кузьміних повідомила, що її клієнт занедужав і лікується в медзакладі.

Народний депутат Сергій Кузьміних вчергове не з’явився на засідання вищого антикорупційного суду. Там йому мали обрати запобіжний захід.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 18 лютого.

Захисниця Кузьміних повідомила, що її клієнт занедужав і лікується в медзакладі, окрім цього він ніби-то не отримував повідомлення про слухання.

"Мій клієнт Кузьміних станом на 17.02 перебуває на лікарняному в закладі охорони здоров’я", - заявила адвокатка Сергія Кузьміних Лариса Криворучко. 

Прокурор в свою чергу вважає, що захист навмисно затягує справу і демонструє зневагу до суду.

"Підозрюваний разом зі стороною захисту демонструють тотальну неповагу до суду, от взагалі, я такої неповаги не бачив ніколи", - сказав прокурор Сергій Степанян. 

Зрештою суддя вирішив, що на наступне засідання - за тиждень - підозрюваного доправлять під приводом.

Нардеп Сергій Кузьміних вчергове не з’явився на засідання Вищого Антикорупційного суду

Нардеп Сергій Кузьміних вчергове не з’явився на засідання Вищого Антикорупційного суду

Нагадаємо, минулого місяця депутата викрили на хабарі в понад пів мільйона гривень. За ці гроші він мав сприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.

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