Справа "Мідас": в ДБР розповіли нові подробиці щодо фігурантів

В Україні триває перевірка осіб та компаній, які вносили застави за фігурантів справи «Мідас«. НАБУ досліджує походження коштів і надсилає запити до Держслужби фінансового моніторингу.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Кривонос на брифінгу щодо розслідування масштабної корупції в «Енергоатомі».

За словами Кривоноса, бюро перевіряє фізичних та юридичних осіб, які вносили застави за фігурантів справи «Мідас». НАБУ вже надіслало декілька запитів до Держслужби фінансового моніторингу для перевірки законності походження коштів. Відповіді на частину запитів отримані, але дослідження ще триває. Зокрема, одна з компаній, яка вносила заставу, була зареєстрована лише у травні 2025 року. Йдеться про десятки мільйонів гривень.

Під час внутрішньої перевірки Державне бюро розслідувань (ДБР) зафіксувало, що фігуранти справи «Мідас» відвідували офіс Центрального апарату Бюро у Києві. Керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток повідомив, що встановлено мету, підстави та предмет їхніх візитів, а також людей, з якими вони контактували — зокрема слідчого Бюро та керівника одного з підрозділів.

Також під час перевірки оглянули телефон слідчого, який листувався з одним з учасників злочинної групи, але у ДБР зазначили, що листування стосувалося іншого кримінального провадження. Наприклад, Ігор Миронюк, відомий у справі НАБУ як «Рокет», спілкувався зі слідчим у фойє Бюро близько півтори години, проте ця розмова не була документально зафіксована.

Відеозаписи відвідування приміщення фігурантами не збереглися — у Бюро повідомили, що дані з камер доступні лише 14 днів. При цьому жодного працівника ДБР, з якими контактували фігуранти, не притягнули до дисциплінарної відповідальності та не відсторонили від посади.

Раніше ДБР повідомило, що під час внутрішньої перевірки не виявило фактів тиску або незаконного впливу на своїх співробітників у справі «Мідас». Слідчі перевіряли можливість отримання хабарів за доступ до інформації про розслідування НАБУ, тиск на посадовців та проведення обшуків на замовлення фігурантів справи. Прямих підтверджень впливу на співробітників ДБР, пов’язаних із «плівками Міндіча», не виявлено, хоча у матеріалах справи фігурує ймовірний зв’язок із Ігорем Миронюком («Рокет»).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після операції «Мідас», яка викрила корупцію в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.