Андрій Єрмак та Рустем Умєров / © Офіс президента України

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній міністр оборони, секретар РНБО і голова української переговорної групи Рустем Умєров не є підозрюваними у «справі Міндіча».

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос на засіданні Тимчасової слідчої комісії.

НАБУ про Єрмака

За словами Кривоноса, в листопаді 2025 року обшуки у робочому кабінеті тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака не проводили. Водночас він відмовився коментувати, чи відбувалися будь-які інші слідчі дії, зокрема обшуки, пізніше.

«Підозру колишньому керівнику Офісу президента не оголошували», — сказав директор НАБУ.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов, який був присутній на засіданні ТСК, додав, що слідство триває, «робити публічні висновки або політичні оцінки передчасно».

Раніше у виданні «Дзеркало тижня» повідомляли, що слідчі НАБУ нібито провели обшуки у водія колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Кривоноса запитали, чи може він це підтвердити або спростувати. Директор НАБУ відповів, що не буде коментувати цю інформацію. Також він не сказав, чи відомо НАБУ, де зараз перебуває Єрмак.

«Ці відомості становлять досудове розслідування і не є предметом розгляду ТСК. Це (Андрій Єрмак — Ред.) приватна особа», — сказав Кривонос.

НАБУ про Умєрова

Кривонос додав, що наразі Рустем Умєров не має статусу підозрюваного у «справі Міндіча».

«Сам факт підозри щодо впливу на нього не говорить про склад злочину в його діях. Щодо інших епізодів ми проводимо досудове розслідування. Наразі він (Умєров — ред.) не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого», — каже директор НАБУ.

Нагадаємо, що 10 листопада 2025 року працівники НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, а також у колишнього міністра енергетики, а тоді ще чинного міністра юстиції Германа Галущенка та в компанії «Енергоатом». Сам Міндіч виїхав до Ізраїлю якраз перед обшуками НАБУ.

Також ми писали, що 28 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента.