Справа міністра агрополітики Сольського: за чиновника внесли велику заставу

Вищий антикорупційний суд 26 квітня оголосив рішення щодо запобіжного заходу для міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею. Йдеться про тримання під вартою до 24 червня із можливістю внесення застави у понад 75 мільйонів гривень.

Як пише "Суспільне", за Сольського внесли заставу понад 75 мільйонів гривень, повідомив його адвокат Кульчицький.

Тепер Сольський зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Міністрові також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Що відомо про справу

Миколу Сольського звинувачують у заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Більшість наділів розташовані в Сумській області.

У справі, яку розслідує НАБУ, згадуються два епізоди.

Перший стосується 2500 га державних земель у Сумській області зі структури Національної академії аграрних наук (НААН). Йдеться про ДП "ОХ "Іскра" та ДП "ОХ "Надія". Вартість цих земель слідство оцінює у 291 млн грн.

2017 року Сумський обласний Держгеокадастр встановив, що ці держпідприємства не мають документів, які підтверджували б їхнє право на користування цими землями. На підставі цього працівники відомства склали акт про самовільне зайняття ділянок. На думку прокуратури, акт Держгеокадастру міг бути навмисне знищений.

Сольський заявив, що у справі про заволодіння державною землею йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ані міністром аграрної політики і продовольства України, ані очільником комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики.

Він зазначив, що справа "стосується спору між державними підприємствами і фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону". Сольський запевнив, що "гарантує максимальну відкритість для встановлення істини".

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