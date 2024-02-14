Справа Пашинського: екснардеп каже, що причина – його звернення про розкрадання €240 млн на закупівлі зброї

Пашинський заявив, що восени 2023 року почався новий етап укладання договорів на постачання зброї і "новий етап завищення ціни в півтора-два рази". Він розповів про це НАБУ, після чого проти екснардепа й ініціювали справу.

Екснардеп, голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський вважає, підозру у справі десятирічної давнини йому оголосили у зв’язку зі зверненням про завищення цін на шести контрактах у розмірі 240 млн євро під час закупівлі зброї

Про це Пашинський розповів в інтерв'ю LB.ua.

За словами Пашинського, на початку повномасштабного вторгнення до нього звернулося керівництво держави з проханням налагодити постачання боєприпасів:

"Це була розмова з тодішнім очільником СБУ Іваном Бакановим – у нього в кабінеті. За присутності тодішнього очільника Міноборони Олексія Резнікова".

Як стверджує екснардеп, йому достеменно відомо, що вже від 2022 року почалося завищення цін на одні й ті ж види боєприпасів. Доходило майже до вдвічі вищої ціни. І тут йдеться не лише про корупцію, а й про те зростання цін на ринку.

"Звичайно, я все, що міг, робив, щоб налагодити постачання боєприпасів. Працював і з Міноборони", – запевнив голова асоціації оборонних підприємств.

РФ організувала спецоперацію з блокування постачань боєприпасів до України

Він продовжив і вказав, що завдяки громадському розголосу ситуація значно покращала на початку 2023 року.

"Суспільство почало дивитися, аналізувати ціни, були журналістські розслідування тощо. Але мені достеменно відомо, що в кінці літа 2023 року в Росії організували цілу спецоперацію блокування постачань боєприпасів до України", – наголосив Пашинський.

"Вони прогнозували – і, на жаль, це підтвердилося, – що європейські заводи так швидко на великі потужності у виробництві боєприпасів не вийдуть. Вони прогнозували проблеми в США – і це, на жаль, теж підтвердилось у повному обсязі. Росіянам залишалося закрити канали постачання, які мали потужності виробництва необхідних нам боєприпасів", – розповів екснардеп.

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Пашинський прокоментував статтю NYT про нього

Пашинський також прокоментував статтю The New York Times про те, що пов’язана з ним компанія стала найбільшим приватним постачальником зброї для ЗСУ, однак військові отримують озброєння за найвищими цінами. Політик вважає, що ця публікація "стала своєрідним сигналом про початок операції з блокування постачання боєприпасів для агентури РФ у правоохоронних органах України".

"Уже 20 серпня українські спецслужби мали достеменну інформацію, що, як там було написано в спеціальних донесеннях, "через корумпованих агентів впливу в правоохоронній системі треба ліквідувати оцей канал постачання". А саме: заблокувати діяльність голови Асоціації, який лобіює найнижчі ціни на боєприпаси від компаній-членів Асоціації на рівні Міністерства оборони, Генерального штабу і ЗСУ", – розповів Пашинський.

За його словами, після статті NYT з'явилася купа фейкових кримінальних справ. Усе було дуже гучно, але зійшло нанівець.

Пашинський назвав причину відкриття справи проти нього

Голова асоціації оборонних підприємств стверджує, що прилизно в кінці жовтня-на початку листопада 2023 року почався новий етап укладання договорів і "новий етап завищення ціни в півтора-два рази".

"Як розумію, бюджет настільки малий (бо американських грошей немає, європейських немає і наших грошей теж немає), що з'явилася ціла концепція в людей, які за цим стоять, щоб завищити ціну на шести контрактах на 240 мільйонів євро. Це конкретна сума. Я розумів, що якщо це станеться, то не буде ні цих боєприпасів, ні цих грошей. Власне тому – і це сумно казати – справу проти мене ініціювали після того, як я неодноразово спілкувався з керівництвом і детективами НАБУ саме з питання запобігання корупції", – переконаний Пашинський.

Нагадаємо, 12 лютого НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру Пашинському та його бізнес-партнеру у незаконному привласненні нафтопродуктів і завдаванні державі майже 1 млрд грн збитків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Підозра екснардепу! Сергію Пашинському повідомили про підозру! Пашинський уточнив, що йдеться про підозру за так зване "розкрадання" палива компанії "Роснефть", яким в інтересах росіян торгував зрадник олігарх Сергій Курченко. За словами екснардепа, усе "розкрадання" полягало в конфіскації цього палива та передавання його на потреби ЗСУ. Звинувачення на свою адресу Пашинський відкинув.

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