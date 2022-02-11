Справа Порошенка: 11 лютого суд розгляне апеляції на запобіжний захід експрезиденту

Політика відпустили із зали суду під особисте зобов'язання.

Сьогодні, 11 лютого, об 11:00 в апеляційному суді Києва адвокати п'ятого президента Петра Порошенка оскаржуватимуть запобіжний захід, який йому обрали у справі про держзраду.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 лютого.

Йдеться про особисте зобов’язання, яке наклав на нього Печерський суд. Апеляційну скаргу подали прокурори, адже в суді вони вимагали взяття Петра Порошенка під варту або заставу у мільярд гривень.

П'ятому президентові інкримінують державну зраду і сприяння терористичним організаціям. Зокрема, в прокуратурі заявляють, за згодою Порошенка Україна закуповувала вугілля на окупованих Росією територіях Луганської і Донецької областей. Адвокати п'ятого президента тим часом вимагають скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства.

Нагадаємо, п'ятого президента підозрюють у держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Його спільником у цій справі слідчі вважають проросійського політика, нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. У грудні 2021-го року Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення йому підозри.

19 січня 2022-го із другої спроби Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку, якому закидають державну зраду і фінансування тероризму. Перше засідання в цій справі тривало пів дня і супроводжувалося протестами.

Офіс генерального прокурора України 21 січня вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу.

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