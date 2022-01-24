Справа Порошенка: ДБР заявило, що експрезидент не виконує запобіжний захід

Зокрема, судо зобов'язав політика здати закордонний паспорт.

Державне бюро розслідувань звинуватило експрезидента Петра Порошенка у невиконанні покладених на нього судом зобов'язань у справі про державну зраду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Столичний Печерський районний суд зобов'язав п'ятого президента здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт чи інші документи, які дозволяють виїзд за межі України.

"За таких обставин підозрюваний Порошенко зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав" - заявили в ДБР.

Нагадаємо, п'ятого президента підозрюють у держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Його спільником у цій справі слідчі вважають проросійського політика, нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. У грудні 2021-го року Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення йому підозри.

19 січня 2022-го із другої спроби Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку, якому закидають державну зраду і фінансування тероризму. Перше засідання в цій справі тривало пів дня і супроводжувалося протестами.

Офіс генерального прокурора України 21 січня вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу

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