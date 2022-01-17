Тривала десята година засідання: прихильники Порошенка почали колядувати просто у залі суду (відео)

Тривала десята година засідання: прихильники Порошенка почали колядувати просто у залі суду (відео)

Засідання триває вже 10 годин, тож прихильники Порошенка та представники ЗМІ в очікуванні рішення розважаються, як можуть.

У залі Печерського райсуду Києва, де вже десяту годину триває засідання у справі так званої "вугільної держзради" Петра Порошенка, присутні, очікуючи суддю з нарадчої кімнати, вирішили заколядувати.

Засідання триває вже 10 годин, тож прихильники Порошенка та представники ЗМІ в очікуванні рішення розважаються, як можуть.

На відео видно, як колядують прихильники Петра Порошенка, зокрема нардепи "Євросолідарності" Володимир В’ятрович, Олег Синютка, Андрій Парубій, Степан Кубів та Михайло Забродський.

Вони виконали дві традиційні українські колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю" і "Нова радість стала". Свої співи прихильники Порошенка завершили різдвяним привітанням "Христос народився! Славімо його!"

Справа Порошенка: прихильники п’ятого президента почали колядувати просто у залі суду

Зазначимо, що суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати о 17.50 год і перебуває там ось уже 4 години.

У "Євросолідарності" навіть заявляли, що Соколову стало зле і йому нібито викликали "швидку". Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді.

Експрезидент поскаржився, що в аеропорту йому довго не віддавали паспорт. Проте після 15 хвилин перевірок Порошенка таки пропустили.

Він виступив перед своїми прихильниками просто в аеропорту та вирушив до Печерського суду, де об 11:40 годині розпочалося засідання.

О 14:00 у Печерському райсуді Києва після перерви продовжилося засідання у справі Порошенка.

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