Справа Порошенка: суд призначив дату розгляду апеляції на запобіжний захід експрезиденту

Засідання відбудеться 28 січня.

Київський апеляційний суд призначив засідання на оскарження запобіжного заходу у справі про державну зраду пʼятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомили у пресслужбі органу.

Слід зазначити, що оскарження подали як сторона обвинувачення, так і захисту. Засідання відбудеться 28 січня об 11:00. Суддями, за визначенням автоматизованої системи документообігу, будуть суддя-доповідач М. А. Ященко, судді В.М. Лашевич, І.О. Рибак.

Нагадаємо, п'ятого президента підозрюють у держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Його спільником у цій справі слідчі вважають проросійського політика, нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. У грудні 2021-го року Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення йому підозри.

19 січня 2022-го із другої спроби Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку, якому закидають державну зраду і фінансування тероризму. Перше засідання в цій справі тривало пів дня і супроводжувалося протестами.

Офіс генерального прокурора України 21 січня вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу

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