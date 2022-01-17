Справа Порошенка: суд відправився до нарадчої кімнати

Водночас нардепи від "Євросолідарності" заявили, що силовики під будівлею суду готуються до затримання та "вивезення" Петра Порошенка.

Печерський районний суд Києва заслухав виступи та аргументацію сторін у слуханні клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президентові України Петру Порошенку у так званій "вугільній держзраді".

Наразі суд пішов до дорадчої кімнату для ухвалення рішення.

Сторона звинувачення просить суд заарештувати Порошенка з альтернативою застави 1 млрд гривень, зобов'язати здати паспорти та носити електронний браслет.

Своєю чергою депутати від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар та Ірина Геращенко заявили, що під судом силовики начебто "готуються до арешту і силового вивезення Порошенка".

Нагадаємо, що 17 грудня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань намагалися особисто вручити Порошенкові повістку про виклик на допит, але він втік. Інцидент потрапив на відео, зокрема на кадрах чути, як експрезидент кричить водієві російською мовою: "Поехали, *б твою мать".

Сьогодні в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко , підозрюваний у державній зраді.

, підозрюваний у державній зраді. Експрезидент поскаржився, що в аеропорту йому довго не віддавали паспорт . Проте після 15 хвилин перевірок Порошенка таки пропустили.

. Проте після 15 хвилин перевірок Порошенка таки пропустили. Порошенко виступив перед своїми прихильниками просто в аеропорту та вирушив до Печерського суду, де об 11:40 годині розпочалося засідання

просто в аеропорту та вирушив до Печерського суду, де об 11:40 годині розпочалося засідання О 14:00 у Печерському райсуді Києва після перерви продовжилося засідання у справі Порошенка.

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