Справа Порошенка: суд залишив без змін запобіжний захід експрезиденту

Політик залишається під особистим зобов'язанням.

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Петру Порошенко. Він залишається під особистим зобов'язанням.

Про це стало відомо із засідання суду.

Справа у тому, що запобіжний захід Порошенку у вигляді особистого зобов'язання обрав Печерський суд столиці. Втім, оскарження подали як сторона обвинувачення, так і його захист. Прокурори в суді вимагали взяття політика під варту або заставу у мільярд гривень. Своєю чергою, адвокати п'ятого президента вимагали скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства.

Нагадаємо, п'ятого президента підозрюють у держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Його спільником у цій справі слідчі вважають проросійського політика, нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. У грудні 2021-го року ДБР офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення йому підозри.

19 січня 2022-го із другої спроби Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку. Його відправили під особисте зобов'язання. Перше засідання в цій справі тривало пів дня і супроводжувалося протестами.

Офіс генерального прокурора України 21 січня вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу. Її призначили на 11 лютого.

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