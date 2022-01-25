"Справа про диверсію на газопроводу" у Криму: окупаційний "суд" залишив у СІЗО Джелялова та братів Ахтемових

"Справа про диверсію на газопроводу" у Криму: окупаційний "суд" залишив у СІЗО Джелялова та братів Ахтемових

Вони залишаться у СІЗО як мінімум до 23 лютого.

"Верховний суд" окупованого Криму відхилив апеляційну скаргу захисту на арешт кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джелялова, кримськотатарських активістів Асана та Азіза Ахтемових, заарештованих у "справі про диверсію на газопроводу" у Криму.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, пише Крим. Реалії.

"Сьогодні відбулося засідання з розгляду апеляційних скарг сторони захисту на продовження запобіжного заходу Наріману Джелялову, Асану та Азізу Ахтемовим. Ми просили обрати запобіжний захід не пов'язаний із утриманням у СІЗО, тим більше що в Криму є приклади, коли людям, які обвинувачуються у тяжких злочинах, обирають домашній арешт. Суд скарги відхилив, що ми однозначно вважаємо за тиск. Крім того, варто зазначити, що засідання пройшло у закритому режимі, а сам суд був посилений спецназом ФСВП, що ми однозначно вважаємо тиском та спробою закрити рота", – розповів він.

Нагадаємо:

3-4 вересня 2021 року окупаційні "правоохоронні органи" у Криму провели чергові незаконні обшуки та затримання громадян України. Зокрема, невідомі увірвалися у помешкання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова та Шевкета Усеїнова. Їх усіх незаконно затримали та вивезли у невідомому напрямку.

громадян України. Зокрема, невідомі увірвалися у помешкання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова та Шевкета Усеїнова. Їх усіх незаконно затримали та вивезли у невідомому напрямку. 6 вересня 2021 року районний "суд" Сімферополя заарештував Джелялова та братів Ахтемових на два місяці - до 4 листопада. Їм оголосили підозру за статтею "диверсія" Кримінального кодексу РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Окупанти звинувачують кримських татар у нібито причетності до пошкодження газопроводу у районі села Перевальне під Сімферополем.

на два місяці - до 4 листопада. Їм оголосили підозру за статтею "диверсія" Кримінального кодексу РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Окупанти звинувачують кримських татар у нібито причетності до пошкодження газопроводу у районі села Перевальне під Сімферополем. А вже наприкінці вересня співробітники ФСБ Росії в окупованому Криму посилили обвинувачення.

Новини світу: заступнику голови Меджліса Наріману Джелялову висунули нові звинувачення

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