Справа про хабар у 6 млн доларів: НАБУ і САП завершили розслідування щодо ексміністра-втікача Злочевського

Справа про хабар у 6 млн доларів: НАБУ і САП завершили розслідування щодо ексміністра-втікача Злочевського

Його місцезнаходження досі не встановлено.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно ексміністра екології Миколи Злочевського в справі про спробу підкупу керівництва НАБУ і САП.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ і САП завершили спецрозслідування щодо ексміністра екології та природних ресурсів часів президента Януковича, підозрюваного в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження щодо нього. 28 жовтня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акта", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 КК України.

У відомстві наголосили, що місцезнаходження Злочевського не було встановлено.

Нагадаємо:

1 липня 2020 року НАБУ повідомило про підозру ексміністру екології та власнику Burisma Миколі Злочевському в організації спроби підкупити керівництво НАБУ та САП задля закриття кримінального провадження щодо нього. Сума хабаря становила 6 млн дол.

задля закриття кримінального провадження щодо нього. Сума хабаря становила 6 млн дол. Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді Азарова від липня 2010 року до квітня 2012 року. Після Майдану він втік з України, його було оголошено в розшук за підозрою в незаконному збагаченні, а 2016 року - знято.

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