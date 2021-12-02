"Справа про піджаки": Саакашвілі привезли до суду, він братиме участь у засіданні та підготував промову

"Справа про піджаки": Саакашвілі привезли до суду, він братиме участь у засіданні та підготував промову

Засідання відбуватиметься на тлі протестної акції, організованої найбільшою опозиційною партією країни – "Єдиним національним рухом".

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі доставили до Тбіліського міського суду з Горійського військового шпиталю для участі у процесі у "справі про піджаки", за яким він проходить як обвинувачений.

Про це у четвер, 2 грудня повідомляє Новини-Грузія.

Зазначається, що засідання відбуватиметься на тлі протестної акції, організованої найбільшою опозиційною партією країни – "Єдиним національним рухом".

Прибічники Саакашвілі почали сходитися до будівлі суду з ранку. На місці встановили великий екран, за допомогою якого транслюватиметься виступ третього президента Грузії в суді.

За словами адвокатів, до сьогоднішнього дня Саакашвілі підготував важливу промову. Очікується, що на процес допустять десятьох журналістів від різних ЗМІ, а також оператора Першого каналу Громадського телебачення.

Нагадаємо:

Слідство у "справі про піджаки" триває вже майже вісім років . Справу кваліфікували за статтею 182 КК Грузії, яка стосується розтрати бюджетних коштів у великих розмірах та передбачає позбавлення волі від 7 до 11 років.

. Справу кваліфікували за статтею 182 КК Грузії, яка у великих розмірах та Йдеться про розтрату понад 8,8 мільйона ларі у період з вересня 2009 року до лютого 2013 року. Як стверджує прокуратура, ця сума передбачає оплату витрат Саакашвілі на відпочинок у фешенебельних готелях та курортах, візити до косметологічних клінік та придбання одягу. У списку фігурують придбані в Лондоні сім піджаків та кашемірове спортивне пальто на суму 28,6 тисячі доларів, а також два костюми хендмейд на суму 4,6 тисячі доларів.

у період з вересня 2009 року до лютого 2013 року. Як стверджує прокуратура, на відпочинок у фешенебельних готелях та курортах, візити до косметологічних клінік та придбання одягу. на суму 28,6 тисячі доларів, а також два костюми хендмейд на суму 4,6 тисячі доларів. Міхеіл Саакашвілі заявляв про абсурдність звинувачень.

Новини світу: у Тбілісі відбулися сутички протестувальників і поліції через Саакашвілі

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