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«Українські новини» зазначали, що у матеріалах справи фігурує меморандум про розподіл економічних інтересів навколо ОПЗ та ОГХК за участю Сергія Байрака, сім’ї Сало та невстановленого «адміністративного модуля».

Як заявляє сторона захисту, наявність інформації про «адміністративний модуль» дає підстави перевіряти версію про те, що справа пов’язана з боротьбою за контроль над бізнес-процесами ОПЗ та ОГХК зі сторони третіх осіб. Захист наголошує на необхідності з’ясувати, хто саме криється за терміном «адміністративний модуль», які функції він мав виконувати та чи не впливають ці тіньові домовленості на формування обвинувачення і подальший рух справи. Захист вважає, що виявлені обставини можуть вказувати на замовний характер кримінального провадження.

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Сторона захисту від самого початку кримінального переслідування послідовно наголошувала: бюджетні кошти у спірних операціях не використовувалися, самі операції мали господарсько-правовий характер, а розкрадання ані бюджетних коштів, ані коштів чи майна підприємств не було. На думку адвокатів, після чотирьох років слідства ця позиція знайшла підтвердження і в рішеннях самої сторони обвинувачення: до фінального обвинувального акта увійшло значно менше епізодів, ніж НАБУ та САП анонсували спочатку, а сума інкримінованих збитків суттєво зменшилася. Зокрема, частину раніше висунутих обвинувачень у розкраданні майна ОГХК та ОПЗ щодо окремих фігурантів було виключено, а у багатьох епізодах кваліфікацію змінено з розкрадання (ст. 191 КК України) на зловживання службовим становищем (ст. 364 КК України), тоді як захист і надалі наполягає на відсутності складу злочину взагалі.

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Адвокати зазначають, що слідство припустилося системних процесуальних помилок та хибної економіко-правової оцінки дій обвинувачених, тому захист продовжує наполягати на відсутності складу злочину. Аби продемонструвати безпідставність звинувачень, сторона захисту клопотатиме про публічну трансляцію судового процесу на YouTube-каналі ВАКС.

Наступне підготовче засідання у ВАКС має відбутися 2 жовтня.

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