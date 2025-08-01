Справа Шурми: Spiegel повідомив деталі обшуків в ексзаступника керівника ОП

Ростислав Шурма / © Вікіпедія

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У липні НАБУ здійснило обшуки за місцем проживання Ростислава Шурми, ексзаступника Андрія Єрмака, який був куратором ОП над всією економікою країни.

Про це пише Spiegel.

«Ростислав Шурма був заступником глави Адміністрації президента Володимира Зеленського. На прохання українських антикорупційних слідчих, баварські слідчі здійснили обшук у його будинку в місті Штарнберг», — йдеться в матеріалі Spiegel.

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«Час проведення рейду в Німеччині є делікатним: лише за тиждень президент Зеленський обмежив повноваження Національного антикорупційного бюро та ще одного органу влади (САП — ред.). Ця подія викликала масові протести в Україні та критику з боку ЄС. Були побоювання, що розслідування щодо чинних і колишніх членів керівництва Зеленського можуть бути ускладнені», — зазначають журналісти.

За інформацією видання «Українська правда», Ростислав Шурма виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей. Таку ж причину для перетину кордону після народження третьої дитини отримав і його брат Олег.

Нагадаємо, у квітні 2025 року нардеп Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ відкрило справу проти Ростислава Шурми.

У лютому 2024 року НАЗК склало протокол на Ростислава Шурму. Його звинувачували у використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини.

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3 вересня 2024 року Володимир Зеленський звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.