Суд над Тищенком: який запобіжний захід обрали народному депутату

Слідство встановили, що події в Дніпрі були вчинені за попередньою змовою.

Народному депутату Миколі Тищенку, якому оголосили про підозру через події у Дніпрі, 25 червня у Печерському суді обрали запобіжний захід. Його відправили на цілодобовий домашній арешт.

Про це стало відомо ТСН.ua із зали суду.

Нардеп заявив, що не буде оскаржувати рішення і подавати "апеляцію", бо "немає сенсу"

Зауважимо, що прокурори клопотали щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як зазначалося раніше, Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. За інформацією слідства, 20 червня 2024-го у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.

Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Скандал із Тищенком

20 червня у Дніпрі під час влаштованої Тищенком "облави на ботоферми" сталася бійка. У ній начебто брали участь охоронці нардепа. За інформацією правоохоронців, невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. У поліції повідомили, що відкрили два кримінальні провадження: умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі. Згодом у спецпідрозділі Kraken підтвердили, що цивільний, на якого сьогодні напали у Дніпрі, - це їхній колишній військовослужбовець Вже 25 червня нардепу було повідомлено про підозру через події у Дніпрі. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. Окрім того, у ДБР кажуть, що Тищенку можуть оголосити додаткові підозри.

Під час приїзду до Дніпра нардепа Тищенка стався інцидент із бійкою

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