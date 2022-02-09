Поліцейські не підтвердили, що Трухін пропонував їм хабар / УНІАН

Справа Трухіна: ДБР не підтвердило, що нардеп пропонував хабар після ДТП

Справа Трухіна: ДБР не підтвердило, що нардеп пропонував хабар після ДТП

Поліцейські на допиті сказали, що особисто їм неправомірну вигоду не пропонували.

На допиті в Державному бюро розслідувань поліцейські не підтвердили інформацію про пропозицію їм хабаря народним депутатом Олександром Трухіним після ДТП.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності у середу, 9 лютого, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Щодо можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували", – сказав Сухачов.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у серпні 2021 року. В аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, політик нібито був напідпитку, але відмовився проходити тест на алклоголь.

Через скандал Трухіна 2 лютого виключили з партії "Слуга Народу".

Нещодавно в Мережі опублікували відеозапис з місця ДТП. На кадрах видно як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб покинути місце ДТП. Він також обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Розслідування справи триває.

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