Справа за Німеччиною: посол РФ в Британії заявив, що "Північний потік-2" готовий до запуску

Справа за Німеччиною: посол РФ в Британії заявив, що "Північний потік-2" готовий до запуску

Для запуску "Північного потоку-2" потрібен тільки дозвіл від Німеччини.

Газопровід "Північний потік-2", яким російський газ буде надходити до Європи в обхід України, готовий до запуску. Очікується лише дозвіл від німецької влади, після чого експорт газу буде здійснюватися за новим трубопроводом.

Про це заявив російський посол у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю ВВС.

"Факт в тому, що трубопровід "Північний потік-2"існує, він готовий, він підготовлений до використання, і ми очікуємо остаточного рішення від Німеччини. Щойно це відбудеться, звичайно, поставки газу будуть здійснюватися цим трубопроводом" - сказав Келін.

Коли його запитали, чи планується збільшення поставок газу до Європи, якщо Німеччина не надасть дозвіл оперативно, дипломат відповів, що в цьому році було збільшено поставки російського газу через ГТС України понад контрактні зобов'язання з транзиту на 10%.

"Як ми розуміємо, більшого ми зробити не можемо, тому що обладнання цього трубопроводу ніколи не проходило модернізацію і реконструкцію, так що використовувати його просто небезпечно", - сказав Келін.

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