Справи про СЗЧ можуть масово закривати – експрокурор

В Україні справи про самовільне залишення частини (СЗЧ) та дезертирство можуть бути закриті через порушення строків досудового розслідування, попри те що строк давності за цими злочинами становить 10 років.

Про це заявив екс-прокурор, військовослужбовець Сергій Горбатюк в інтерв’ю виданню «Телеграф«.

За його словами, хоча кримінальний кодекс передбачає тривалий строк притягнення до відповідальності за СЗЧ і дезертирство, на практиці продовжують діяти так звані «поправки Лозового». Вони дозволяють закривати кримінальні провадження у разі порушення строків досудового розслідування, які зазвичай становлять близько одного року.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрито понад 200 тисяч справ за СЗЧ і понад 50 тисяч — за дезертирство, однак ефективного розслідування значної частини цих проваджень не відбулося.

За словами Горбатюка, у 2022–2023 роках у його батальйоні зафіксували кілька випадків самовільного залишення частини, однак слідчі органи не провели повноцінних розслідувань. Він також заявив, що в окремих випадках ДБР відмовлялося реєструвати провадження навіть за очевидних фактів порушення.

Також він наголосив, що зростання кількості СЗЧ часто є наслідком управлінських помилок і невиправданих бойових рішень командирів. На його думку, слідчі органи мають встановлювати причини таких випадків і притягувати до відповідальності не лише військових, а й командирів, якщо їхні дії призвели до втрат.

Водночас Горбатюк підкреслив, що самовільне залишення частини без об’єктивних причин має оперативно розслідуватися, передаватися до суду та супроводжуватися публічним покаранням як стримувальним фактором.

Коментуючи перспективи розслідування таких справ, Сергій Горбатюк зазначив, що через дію «поправок Лозового» в Україні вже закрито велику кількість кримінальних проваджень, попри наявність доказів. Тому він не виключає, що й справи щодо СЗЧ можуть бути припинені, назвавши це проявом корупційної складової.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні спостерігається велика кількість випадків дезертирства та самовільного залишення частини, сукупно близько 17–18 тисяч на місяць.