Справжні перемовини з РФ нереальні: експосол США у Москві застеріг Захід від ілюзій

Діалог з росіянами потрібен, але це в жодному разі не можна вважати перемовинами.

Перемовини між сторонами конфлікту, як їх розуміють на Заході, передбачають довіру, чесність та пошук компромісів. З Путіним та Кремлем це ніколи не буде можливо.

Про це заявив колишній посол США у Москві у 2019–2022 роках, досвідчений дипломат Джон Салліван в коментарі для BBC.

"Зрозумійте мене правильно. Нам потрібен діалог з росіянами, і, що важливо, треба слухати, що вони кажуть нам. Але це не можна називати перемовинами! Що говорить Путін, на які компроміси він готовий піти? Ні на які! Він ніколи не піде на поступки щодо проголошених ним військових цілей, тобто "денацифікації та демілітаризації" України. І повірте, Україна – це лише початок", – наголосив Салліван.

Також читайте Війна або принизлива угода: Портников про сценарії для України

За його словами, Путін може погодитись лише на тимчасове припинення вогню і лише тоді, коли буде змушений шукати перепочинку через складну ситуацію на фронті.

"Якщо ви досі думаєте про перемовини з ним [Путіним – ред.] так, як звикли думати на Заході, тоді готуйтесь до поразки", — застеріг Джон Салліван західну аудиторію від політичних ілюзій.

Нагадаємо, команда президента України Володимира Зеленського та майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа можуть не подобатися одна одній, але "сама Україна росіян за стіл не всадить". Джерело в політичній верхівці України каже, що головне завдання зараз – "нікуди не вляпатись і не тиснути надміру" до інавгурації президента США.

Читайте також: