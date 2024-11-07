"Справжні плани не анонсуються в газетах": радник Зеленського про наміри Трампа

Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, тож тепер західні ЗМІ публікують передвиборчі обіцянки нового американського лідера.

Радник президента України Дмитро Литвин застеріг від надмірної довіри до публікацій про плани новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це Дмитро Литвин сказав у коментарі для ТСН.ua.

"Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидів в газетах завжди багато", - зазначив Литвин.

Нагадаємо, видання АП оприлюднило масштабну програму змін, які нібито готує Дональд Трамп для своєї другої президентської каденції, яка поєднує традиційні консервативні підходи з популістськими ідеями та передбачає значне розширення президентських повноважень. Що саме обіцяв Трамп під час своєї передвиборчої кампанії - читайте на ТСН.ua.

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