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Справжні слова справжнього лідера - Зеленський прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні

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Справжні слова справжнього лідера - Зеленський прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні

"Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу", - сказав президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні, який спричинив російський президент Володимир Путін.

Про це лідер української нації написав у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter. 

"Справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії", - зауважив глава держави та позначив американського лідера у дописі у соціальній мережі. 

Минулого тижня Байден назвав Путіна військовим злочинцем і закликав залучити російського президента до суду, щоб він поніс покарання за військові злочини.

Байден неодноразово називав Володимира Путіна військовим злочинцем.

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