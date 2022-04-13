Справжні слова справжнього лідера - Зеленський прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні

"Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу", - сказав президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні, який спричинив російський президент Володимир Путін.
Про це лідер української нації написав у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.
Справжні слова справжнього лідера @POTUS. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022
"Справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії", - зауважив глава держави та позначив американського лідера у дописі у соціальній мережі.
Минулого тижня Байден назвав Путіна військовим злочинцем і закликав залучити російського президента до суду, щоб він поніс покарання за військові злочини.
Байден неодноразово називав Володимира Путіна військовим злочинцем.
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