Справжній сенс війни проти України: колишній спічрайтер Путіна озвучив причину агресії

Господар Кремля розпочав війну для того, щоб продовжити своє правління.

Президент РФ Володимир Путін упродовж останніх років розгубив свій електоральний рейтинг, оскільки росіяни втратили інтерес до подій за межами країни і стали звертати увагу на життя всередині РФ. Щоб продовжити своє правління, йому потрібна була “маленька переможна війна”.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу Freedom політолог і публіцист Аббас Галлямов, який 2008-2010 років був спічрайтером прем'єр-міністра РФ Володимира Путіна.

За його словами, росіяни втратили інтерес до “успіхів” зовнішньої політики і хвиля захоплення від анексії Криму вщухла.

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“Ось цей ефект "Крим наш "припинив грати, і рейтинги його [Путіна] пішли вниз... Росіяни почали повертатися до ситуації всередині країни... НАТО, Україна, а давайте наші проблеми обговорювати?" - зауважив політолог.

Галлямов зазначив, що 2015 року електоральний рейтинг Путіна сягав 76%, а до 2020-го він упав до 45%.

"Насамперед це було пов'язано саме з тим, що росіянам просто набридла зовнішня політика. А на внутрішньополітичному просторі пред'явити Путіну було нічого... У нас що? Падіння рівня життя вже понад 10 років триває. Корупція. Зростання розриву в доходах між багатими й бідними. Соціальна інфраструктура, яка деградує... І повна відсутність перспектив”, - описав ситуацію експерт.

Тому, вважає Аббас Галлямов, щоб повернути цей зовнішньополітичний контекст, Путіну знадобилася "маленька переможна війна".

“Він її затіяв просто заради того, щоб зупинити процес деградації своїх рейтингів, деградацію своєї легітимності, бо попереду вже маячили вибори 2024 року”, - резюмував політолог.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не прагне відвоювати “додаткові території” під час війни в Україні, а повномасштабне вторгнення пояснив бажанням “почуватися в безпеці”.

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