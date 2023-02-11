"Справжня перемога України – це розпад Росії": Данілов описав, як треба трансформувати РФ

Секретар РНБО наголосив, що РФ не має зберегтися у своїх теперішніх межах і стані.

Секретар РНБО України Олексій Данілов переконаний, що справжня перемога держави – це розпад Росії, яка загрожує цілому світу.

Про це Данілов написав у своїй статті для видання "Українська правда".

"Справжня Перемога України – це розпад росії, зникнення її як цілісного суб’єкта історії і політики. росія – це не тільки проблема України, це проблема, яка розповзлась гангреною, загрожуючи цілому світу", – йдеться в публікації.

Секретар РНБО зауважив, що Росія з її автократичним режимом, ресурсною економікою і "новофашистською ідеологією" не змогла скласти цивілізаційний іспит. На думку посадовця, РФ – територія суцільного насильства і зла, загроза Україні і світу.

"Гарантії безпеки – десуб’єктивізація росії як державного утворення, деколонізація територій, денуклеаризація і депутінізація населення", – наголосив Данілов.

Він також висловив переконання, що Україна має привчати світ до думки про те, що РФ не має зберегтися у своїх теперішніх межах і стані.

"Вона має бути трансформована у такий спосіб, щоб назавжди зник ризик відродження російських хапальних інстинктів і рефлексій, притаманних серійним ґвалтівникам і рецидивістам зі сталим синдромом неповноцінності", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що після поразки у війні РФ розвалиться на окремі суверенні держави. Подоляк уточнив, що в країні-агресорці почнуться трансформації, пов'язані з частковим відновленням суверенних прав етнічних спільнот.

Окрім того, і російський опозиційний політик Гаррі Каспаров висловив переконання, що розгром російської армії в Україні створить передумови для революційних змін в РФ, які призведуть до її розпаду або виникненні нової держави.

Зауважимо, за оцінками очільника Військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера, навіть у разі поразки у війні проти України плани Росії залишаться незмінними і вона матиме аналогічні амбіції.

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