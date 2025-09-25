"Справжня ганьба!": Трамп розлючений через "потрійний саботаж" під час його виступу в ООН

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про саботаж під час його виступу в ООН. Зокрема, йдеться про зламаний ескалатор, несправний телесуфлер та вимкнений звук у залі.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трампу, як він стверджує, після промови сказали, що світові лідери, якщо вони не користувалися перекладацькими навушниками, нічого не чули.

«Вчора в Організації Об’єднаних Націй сталася СПРАВЖНЯ ГАНЬБА. Не одна, не дві, а три дуже зловісні події!», — констатував він.

По-перше, ескалатор, що піднімався на головний майданчик для виступів, різко зупинився на п’ятій точці.

«Дивно, що ми з Меланією не впали обличчям вперед на гострі краї цих сталевих сходів. Ми просто міцно трималися за поручні, інакше це була б катастрофа. Це був абсолютний саботаж, як зазначалося в попередньому „пості“ в The London Times, де йшлося про те, що працівники ООН „жартували про вимкнення ескалатора“, — пригадав Трамп.

Він вважає, що людей, які це зробили, слід заарештувати.

Друга ситуація пов’язана з телесуфлером, який не спрацював під час виступу Трампа перед телевізійним натовпом мільйонів людей з усього світу та важливими лідерами в залі.

«Була холодна темрява Я одразу подумав: „Ого, спочатку подія з ескалатором, а тепер поганий телесуфлер. Що це за місце таке?“ Потім я почав виголошувати промову без телесуфлера, яка запрацювала приблизно через 15 хвилин. Гарна новина полягає в тому, що промова отримала фантастичні відгуки. Можливо, вони оцінили той факт, що дуже мало хто міг би зробити те, що зробив я», — зазначає Трамп.

Третій інцидент — під час промови Трампа в аудиторії був повністю вимкнений звук. Так, світові лідери, якщо вони не використовували навушники перекладачів, нічого не чули.

«Першою людиною, яку я побачив після закінчення промови, була Меланія, яка сиділа прямо попереду. Я сказав: „Як я впорався?“ А вона відповіла: „Я не чула жодного слова з того, що ти сказав“, — зазначив очільник США.

Трамп переконаний, що це був не збіг обставин, а потрійний саботаж в ООН.

«Їм має бути соромно. Я надсилаю копію цього листа Генеральному секретарю і вимагаю негайного розслідування. Не дивно, що Організація Об’єднаних Націй не змогла виконати роботу, для якої вона була створена. Усі записи безпеки на ескалаторі слід зберегти, особливо кнопку аварійної зупинки. Секретна служба залучена», — сказав він.

Нагадаємо, у вівторок, 23 вересня, американська поліція зупинила кортежі високих гостей, щоб надати безумовний пріоритет у русі президенту США Дональду Трампу. Так, проїхати не дозволили президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Турецького президента оточила охорона, не дозволивши наблизитися до нього журналістам.

Ситуація викликала значний резонанс у турецьких ЗМІ та соціальних мережах. Там стверджують, що це ніщо інше, як дипломатичний конфуз.