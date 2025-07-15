Справжня причина, чому Трамп раптово став жорсткішим щодо Росії — The Atlantic

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп несподівано посилив риторику щодо Росії та санкціонував нове постачання зброї для України.

Але, як повідомляє The Atlantic з посиланням на джерела у Білому домі, справа не у зміні стратегічного курсу — причина глибша й особистіша.

Минулого тижня Трамп заявив, що США отримують від Путіна “багато лайна”, а сьогодні оголосив про масштабне постачання оборонної зброї через НАТО та пригрозив Росії новими митами, якщо вона не припинить війну за 50 днів.

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Втім, як розповіли журналістам два посадовці з Білого дому та два зовнішні радники президента, така зміна — не результат нової симпатії до України чи повернення до трансатлантичних альянсів. Причина — глибоке особисте розчарування Трампа у Путіні.

“Президент давав йому один шанс за іншим, але цього достатньо”, — сказав один з американських чиновників. За його словами, Путін “справді переоцінив свої можливості” і виставив Трампа в ролі молодшого партнера.

“Мир за 24 години” не спрацював

Трамп прийшов до влади з переконанням, що зможе досягти перемир’я між Україною та Росією за одну добу — завдяки особистим зв’язкам із Путіним. У перші місяці він переважно підтримував Москву, виправдовуючи її дії, критикував Зеленського й навіть призупиняв обмін розвідданими з Києвом.

Президент також розглядав ідею масштабного саміту для оголошення мирної угоди й намагався перезавантажити економічні відносини з Росією. Але переговори з емісаром Трампа Стівом Віткоффом не дали результатів, і дипломатичні зусилля було згорнуто.

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Образа через бомбардування

Після того, як Путін відкинув американську пропозицію припинити вогонь, а Росія розпочала нові масовані бомбардування, Трамп остаточно втратив терпіння. Він припинив паузу в постачанні зброї Україні й відновив контакти з Зеленським.

За словами президента, Путін почав “підштовхувати його” — саме тоді, коли США й Україна були готові до припинення вогню.

За останні пів року Трамп і Путін говорили щонайменше шість разів. І з кожною розмовою розчарування Трампа тільки зростало. Навесні він визнав, що Путін, ймовірно, не хоче завершення війни — до такого ж висновку американська розвідка дійшла ще рік тому.

“Володимире, СТОП!” — і знову ракети

Коли Трамп нещодавно закликав Путіна до припинення вогню, написавши у соцмережах: “Володимире, СТОП!”, Кремль відповів новою хвилею атак. За словами джерела в Білому домі, президент США був глибоко занепокоєний останньою телефонною розмовою з Путіним, у якій російський лідер повторив свої наміри “звільнити” українські території.

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“Я багато говорю з ним про те, як це зробити. А потім вішаю трубку і кажу: “Це була хороша телефонна розмова“, і ракети запускаються Києвом чи якимось іншим містом”, — сказав Трамп журналістам.

“Коли це повторюється три чи чотири рази, ви кажете, що ці розмови нічого не означають”.

Постачання Patriot — крок під тиском

У відповідь на зростаюче насильство Трамп оголосив про відправлення до 17 батарей систем Patriot. Це найбільший пакет такого типу — за три роки війни США надали лише дві. Також очікується, що Німеччина купить ще дві батареї у США для передачі Україні, однак, як зазначив міністр оборони Борис Пісторіус, поставки триватимуть кілька місяців.

Хоча ці дії не змінюють кардинально перебіг війни, вони можуть стримати Росію й підтверджують готовність Заходу допомагати Україні. Як заявив Трамп, союзники по НАТО профінансують закупівлю озброєння.

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“Це не моя війна, і я намагаюся витягти вас із неї. Ми хочемо, щоб вона закінчилася”, — сказав він генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

Розкол у таборі Трампа

Від початку каденції Трамп балансував між ізоляціоністами, як-от віце-президент Джей Ді Венс і радник Стів Беннон, які виступали за дистанціювання від Києва, та республіканцями традиційної лінії, зокрема сенатором Ліндсі Гремом і Джоном Тьюном, які наполягали на жорсткішій позиції щодо Москви.

Останні дії президента схвалили навіть ті, хто раніше критикував його зв’язки з Кремлем.

“Трамп може ухвалити рішення допомогти Україні не тому, що піклується про неї, а тому, що його самого принижують”, — заявив Гаррі Каспаров, російський опозиціонер.

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“Коли Трамп кидає виклик Путіну, навіть з неправильних причин — це все одно добре”.

Невизначеність з боку США

Постачання озброєнь для України наразі відбувається через НАТО, а не напряму з США — і це, як зазначає The Atlantic, дає Трампу більше простору для маневру перед ізоляціоністським крилом своєї коаліції MAGA. Водночас немає гарантій щодо нових траншів допомоги.

Опір ідеї нових поставок зростає як серед республіканців у Палаті представників, так і серед значної частини електорату Трампа. Це ускладнює планування для Києва й Європи, які не можуть бути впевненими у сталій підтримці США.

“Чи я вважаю, що Трамп тепер проукраїнський? Будь ласка. Зовсім ні”, — заявив колишній офіцер ЦРУ Марк Полімеропулос.

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“Європі все ще потрібно планувати, зважаючи на те, що США не є надійним союзником”.

Законопроєкт про санкції завис у повітрі

Трамп також поки що не підтримав двопартійний законопроєкт, який передбачає запровадження нових санкцій і 500% мит проти країн, що торгують із Москвою. Хоча сенатор Ліндсі Грем заявляє про готовність Трампа підтримати документ, у Білому домі наголошують: остаточне рішення ще не ухвалене.

Причина — побоювання щодо зростання цін на енергоносії й дипломатичні наслідки у переговорах з Китаєм та Індією, з якими Трамп намагається укласти окремі торговельні угоди.

Водночас Трамп запропонував власний варіант — 100% мита, які мають набути чинності, якщо Путін не погодиться на припинення вогню впродовж 50 днів.

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“Не впевнений, що нам це потрібно, але, безумовно, добре, що вони це роблять”, — сказав Трамп про законопроєкт.

“500% — це з часом втрачає сенс. 100% зроблять те саме”.

Під час спілкування з журналістами Трамп був помітно дратівливим. Коли його запитали, що він робитиме у разі нової ескалації з боку Путіна, президент не став відповідати і різко припинив діалог:

“Не ставай мені таких питань”, — відрізав він.

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