"Сприйняли дуже позитивно": Зеленський запропонував Данії взяти участь у відбудові Миколаєва після війни

"Сприйняли дуже позитивно": Зеленський запропонував Данії взяти участь у відбудові Миколаєва після війни

У межах програми відновлення України влада залучає держав-партнерів для відбудови країни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Данії позитивно сприйняли його пропозицію до суспільства цієї держави взяти участь у відбудові Миколаєва та області після війни.

Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні 29 березня.

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"Говорив про Миколаїв сьогодні у виступі перед парламентом Данії та данським народом. Запропонував суспільству цієї країни взяти участь у відбудові міста й області після війни. У межах нашої програми відновлення України ми залучаємо держави-партнери, провідні компанії, найкращих фахівців для того, щоб гарантувати швидкість і якість відбудови нашої держави. Як мені доповіли, у Данії сприйняли дуже позитивно цю пропозицію", – розповів президент.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні в усьому світі створюється дуже багато фондів з підтримки держави та її відновлення після війни. Так, над великою програмою активно працює велика кількість людей.

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