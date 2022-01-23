Спроба РФ привести до влади у Києві проросійського лідера та реакція світу. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- У контексті військової агресії з боку РФ особливу роль може грати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС Великої Британії. Читати далі –>
- Глибоке занепокоєння викликало у Білому домі заяву МЗС Великої Британії про наміри Росії привести до влади в Україні лояльне їй керівництво. Водночас у МЗС РФ назвали заяву Лондона дезінформацією та провокаційною діяльністю. Читати далі –>
- У 67-річному віці помер музикознавець Тарас Мельник, відомий як співзасновник і багаторічний директор музичного фестивалю "Червона Рута". Читати далі –>
- У Луцьку від ураження струмом загинула дівчина приблизно 20-річного віку. Читати далі –>
- Орнітолог розповів, чому не можна готувати пернатих та підпускати до них дітей. Читати далі –>