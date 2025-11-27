Спроба Трампа "протиснути" швидкий мирний договір із Україною приречена на провал: The Telegraph пояснив причину

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Майже чотири роки повномасштабної війни між Росією та Україною — це також чотири роки марних миротворчих зусиль та безрезультатних переговорів. Проте, надихнувшись недавніми успіхами у врегулюванні кризи в Газі, чинний президент США Дональд Трамп вирішив перезапустити процес, ініціювавши нову, амбітну спробу досягти припинення повномасштабних бойових дій.

У звичній для нього манері американський лідер спробував протиснути угоду «силою особистості» і жорстким дедлайном, просуваючи набір тез на одній сторінці, що мали привести до миру, пише The Telegraph.

Як і в угоді щодо Гази, у плані було передбачено мирну групу під керівництвом Трампа, обмін полоненими та міжнародне фінансування відновлення.

Але на відміну від Гази, цього разу ініціатива вперлася в лідера, який не готовий до миру, заявляють журналісти. «Немає жодних ознак того, що Росія хоче укласти угоду. І в цьому суть: мир за будь-яку ціну, до якого зараз, схоже, схиляються США, — це не мир», — заявила експосол США в Україні Бріджит Брінг у коментарі NPR.

Головні проблеми нового мирного плану

Деталі нової ініціативи з’явилися на початку минулого тижня. США через спецпосланця Стіва Віткоффа вели роботу з Москвою над 28-пунктним планом, згідно з яким Україна мала б поступитися Росії усім Донбасом, обмежити чисельність армії 600 000 військовослужбовців і відмовитися від наміру вступити до НАТО (яке начебто більше не прийматиме нових членів).

В обмін Росія зобов’язалася б не завдавати нових ударів по Україні — під загрозою відновлення санкцій. Трамп активно підтримав пропозицію, розраховуючи на чергову гучну угоду і, можливо, на Нобелівську премію миру. Він встановив крайній термін — до Дня подяки (27 листопада), давши Києву час до четверга прийняти умови.

План викликав шок в Україні та європейських столицях — там вказали, що він фактично заохочує російську агресію, пише ЗМІ. Далі послідувала дипломатична метушня: американські та українські представники зустрілися в Женеві в неділю, щоб переписати план.

Як повідомляється, вже у вівторок очільник армії США Ден Дрісколл провів переговори з російськими та українськими представниками в Абу-Дабі. Також обговорюється можлива зустріч президента України Володимира Зеленського і Трампа. Сам президент США заявив, що зустрінеться з українським лідером тільки коли угода буде на фінальній стадії.

Частина «майстерної» операції Путіна

Досвідчені спостерігачі нагадують: подібне вже відбувалося двічі — у квітні, коли «фінальна пропозиція» Трампа закінчилася одним із найбільших російських ударів за всю війну, і в серпні, коли саміт Трамп-Путін ні до чого не призвів.

Чому ж спроба повторюється саме зараз, відповіла старший науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia Centre Тетяна Станова. «По-перше, Віткофф переключився з Гази на Україну — у нього просто з’явилося більше часу. По-друге, це пов’язано із ситуацією в Україні», — сказала вона.

У матеріалі йдеться, що на тлі корупційного скандалу і труднощів на фронті тиск на Зеленського посилюється. Але Путін, навпаки, знову і знову демонструє, що його вимоги — анексія територій, контроль над Україною, заборона на розширення НАТО — залишаються незмінними, і якщо їх не виконають, війна продовжиться.

«Позиція Путіна проста: ми готові закінчити війну хоч завтра, якщо українці приймуть усі наші вимоги. Компроміси неможливі», — каже Станова. Це робить порівняння з Газою вельми обмеженими.

ХАМАС був ослаблений. Ізраїль підходив до завершення своїх військових цілей. Палестинці хотіли припинення бомбардувань, а ізраїльтяни — повернення заручників. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу припустився величезної тактичної помилки, посварившись із Катаром — і це дало Трампу певні важелі тиску.

Але ситуація з Україною інша: Зеленський зберігає підтримку суспільства, незважаючи на звинувачення його оточення у спробі вкрасти $100 млн з енергетичного сектора, пише ЗМІ. Путін же, який виріс у Ленінграді з пам’яттю про блокаду, прекрасно розуміє ціну затяжного очікування — і готовий тягнути час.

Заступник директора програми «Росія-Євразія» Chatham House Ореста Луцевич пише, що 28-пунктний план — частина «майстерної» операції Путіна, спрямованої на виграш часу для армії. «Путін використовує Трампа, щоб виграти час», — зазначає вона. Його цілі — зірвати виконання нафтових санкцій, які набрали чинності 21 листопада 2025 року, і затягнути ухвалення закону про вторинні санкції в Конгресі США.

Жахливі наслідки

Москва швидко відкинула контрпропозиції європейських країн і у вівторок, 25 листопада, дала найбільш зрозумілу відповідь: вона вдарила по Україні 22 ракетами і понад 460 дронами, убивши, зокрема у Києві, сімох мирних мешканців. Це була четверта за масштабами дронова атака за всю війну.