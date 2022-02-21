Спроби Ердогана організувати зустріч Зеленського та Путіна тривають

Калин наголосив, що Туреччина і надалі докладатиме зусиль для врегулювання кризи та зняття напруження шляхом переговорів та діалогу.

Туреччина докладає зусиль для врегулювання кризи навколо України, спровокованої РФ, шляхом переговорів і діалогу, зокрема й для проведення зустрічі президентів України і Росії.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, пише Haber Türk.

"Пропозиція нашого президента влаштувати зустріч лідерів Росії та України – це насправді найважливіша, найконкретніша пропозиція щодо врегулювання кризи. Спроби нашого президента зробити це фізично чи в інший спосіб тривають", - сказав Калин.

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За його словами, імовірно, найближчим часом відбудеться ще один телефонний дзвінок Ердогана до Путіна під час якого буде знову розглянуте це питання. Так само триває підготовка до візиту Путіна у Туреччину

Калин наголосив, що Туреччина і надалі докладатиме зусиль для врегулювання кризи та зняття напруження шляхом переговорів та діалогу.

Нагадаємо:

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам приїздив до Києва для зустрічі із українським керівництвом.

Москва відгукнулася на пропозицію Ердогана влаштувати зустріч президентів у Туреччині | Новини світу

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