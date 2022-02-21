Спроби Ердогана організувати зустріч Зеленського та Путіна тривають

Калин наголосив, що Туреччина і надалі докладатиме зусиль для врегулювання кризи та зняття напруження шляхом переговорів та діалогу.
Туреччина докладає зусиль для врегулювання кризи навколо України, спровокованої РФ, шляхом переговорів і діалогу, зокрема й для проведення зустрічі президентів України і Росії.
Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, пише Haber Türk.
"Пропозиція нашого президента влаштувати зустріч лідерів Росії та України – це насправді найважливіша, найконкретніша пропозиція щодо врегулювання кризи. Спроби нашого президента зробити це фізично чи в інший спосіб тривають", - сказав Калин.
За його словами, імовірно, найближчим часом відбудеться ще один телефонний дзвінок Ердогана до Путіна під час якого буде знову розглянуте це питання. Так само триває підготовка до візиту Путіна у Туреччину
Калин наголосив, що Туреччина і надалі докладатиме зусиль для врегулювання кризи та зняття напруження шляхом переговорів та діалогу.
Нагадаємо:
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам приїздив до Києва для зустрічі із українським керівництвом.
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