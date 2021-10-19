"Спробуємо всі юридичні механізми": Україна намагатиметься визволити Саакашвілі з грузинської тюрми

Малюська наголосив, що Саакашвілі - не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії.

Україна буде усіма правовими способами намагатиметься повернути до України третього президента Грузії та громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, пише "Українська правда".

"Ми будемо намагатися, а чи дадуть нам – це питання. Він же не тільки громадянин України, він ще й громадянин Грузії…Влада Грузії уже неодноразово казала, що вона нам його не віддасть…Будемо пробувати всі юридичні механізми, щоб якось це врегулювати", - зазначив він.

Тим часом у вівторок, 19 жовтня, збереться консиліум лікарів з питання стану здоров’я експрезидента

Про це повідомив його особистий лікар Ніколоз Кипшидзе, передає Інтерфакс-Україна.

"Поки невідомо, в який час дня відбудеться консиліум, але на ньому буде ухвалено рішення — госпіталізувати чи ні Міхеіла Саакашвілі", — розповів він після відвідування Руставської в’язниці.

Кипшидзе також зазначив, що його пацієнт готовий здати будь-які аналізи і пройти будь-які тести.

Нагадаємо:

Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави. До слова, після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави. До слова, після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. В МЗС заявили, що шукають оптимальний варіант повернення Саакашвілі до України.

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